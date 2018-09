Cane da caccia precipita in un pozzo profondo 15 metri, salvato dai pompieri

E' precipitato per 15 metri in un pozzo romano. A vedersela brutta un cane da caccia poi salvato dai pompieri. E' accaduto intorno alle 11:30 di domenica mattina in via Fonte Lettiga, una zona di campagna del Comune di Mentana. Allertati i soccorritori sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma e della sede di Montelibretti con il supporto del nucleo SAF, per il salvataggio ed il recupero del povero animale.

Cane precipitato nel pozzo a Mentana

Organizzata la procedura operativa standard i pompieri si sono calati nel pozzo recuperando il cane in buone condizioni. Il padrone ha poi potuto riabbracciare il suo amico a 4 zampe.