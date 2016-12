Carabiniere forza la porta e mette in salvo 91enne che non rispondeva da giorni

Ha forzato la porta chiusa con chiavistello con un cacciavite aprendola e salvando la vita ad un'anziana 91enne trovata in terra in stato semincosciente dopo aver accusato un malore. A soccorrere la donna il comandante della stazione dei carabinieri di Grottafferata, intervenuto nella mattinata di Santo Stefano in un'abitazione del centro del Comune dei Castelli Romani. Ad allertare il militare i parenti della donna, che non avevano notizie della vedova da alcuni giorni. Muniti di chiavi gli stessi avevano provato ad aprire il portoncino dell'abitazione ma non erano riusciti ad entrare a causa della presenza del paletto di sicurezza messo dalla 91enne a sicurezza del portoncino del proprio appartamento.

ANZIANA IN TERRA - Una situazione di massima emergenza quella che si è trovato davanti intorno alle 9:00 di ieri mattina il comandante della stazione dei carabinieri di Grottaferrata. Richiesto l'aiuto dei vigili del fuoco e l'arrivo di un'ambulanza del 118, il militare ha però preso in mano la situazione, aprendo la porta di casa della 91enne mediante un cacciavite con il quale è riuscito a spostare il chiavistello che non ne permetteva l'apertura. Entrati nell'abitazione i soccorritori hanno infatti trovati la donna riversa in terra in stato semincosciente e disidradata, lontano dal telefono e quindi impossibilitata a chiedere aiuto.

TRASPORTO IN OSPEDALE - Arrivata l'ambulanza del 118 la 91enne è stata quindi trasportata d'urgenza all'ospedale di Frascati dove è ancora ricoverata in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.