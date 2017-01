Cade in casa e rimane tre giorni senza acqua né cibo: anziana salvata dai vigili

Era caduta da tre giorni in terra, nella sua abitazione di soli 6 metri quadri la signora di quasi 89 anni residente in una dependance senza cucina in via Tripoli, nel Quartiere Africano. L’allerta è stata lanciata da una conoscente della malcapitata che, non sentendola più rispondere al telefono, ha attivato una pattuglia del II Gruppo Parioli della Polizia Locale per verificare cosa fosse accaduto. I caschi bianchi si sono prontamente portati al settimo piano dello stabile e chiesto ausilio sia ai vigili del fuoco, per poter accedere all’interno dell’abitazione, oltre che a personale sanitario per le cure del caso.

DOLORANTE E DISIDRADATA - La donna nata a Ferrara nel 1928 è stata trovata dolorante e soprattutto disidratata. Per questo è stata condotta d’urgenza al Policlinico Gemelli dove è tutt’ora in cura. I medici hanno accertato la carenza di liquidi nel corpo, aspetto che l’avrebbe condotta alla morte in poche ore, se non fossero intervenuti i soccorsi.

SORELLA A GROSSETO - Al momento sono stati allertati anche i servizi sociali, per valutare una migliore situazione alloggiativa per l’anziana donna, la quale non ha parenti prossimi, se non una sorella ultra novantenne a Grosseto ed un nipote alla lontana residente a Milano.