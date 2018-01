Tre arresti nell'operazione "saldi sicuri" per le vie dello shopping

Dalla stazione Termini al centro storico fino alla via Tuscolana: un perimetro che vede impegnati i militari dell’arma dei carabinieri in un’operazione a tutela di commercianti e acquirenti denominata: “Saldi sicuri”. Giorni caotici con massiccia presenza di turisti e cittadini in giro per i negozi della Capitale durante la stagione dei ribassi, giorni in cui prestare attenzione a borseggiatori e ladri è ancora più necessario. Tre gli arresti nelle ultime ore e due segnalazioni alle autorità giudiziarie in seguito all’attività dei carabinieri tra centri commerciali e vie dello shopping.

Ruba un profumo: arrestato a Termini

Il primo a finire in manette è stato un cittadino della Georgia di 31 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso dai Carabinieri del Nucleo Scalo Termini nei pressi dell’area commerciale della stazione ferroviaria subito dopo aver rubato un costoso profumo, rimuovendone le placche antitaccheggio, da un grande magazzino del “Forum”.

Ruba borsa a una cliente: coppia in manette

In via Tuscolana, i Carabinieri della Stazione Roma piazza Dante hanno arrestato una coppia di cittadini peruviani, lui di 38 anni, lei di 48 anni, entrambi già conosciuti alle forze dell’ordine. I due ladri, approfittando dell’affollamento di un grande negozio di calzature, hanno rubato la borsa di una cliente che era intenta a provare un paio di scarpe. I Carabinieri, intuite le loro intenzioni, erano già alle loro calcagna e li hanno immediatamente bloccati, restituendo l’intera refurtiva alla legittima proprietaria.

Baby-manolesta a largo di Torre Argentina

In zona Centro Storico, i Carabinieri della Stazione Roma piazza Farnese hanno fermato due giovanissime ragazzine di 10 e 11 anni, entrambe provenienti dal campo nomadi di Castel Romano, per aver rubato il portafogli ad una turista che stava passeggiando in largo di Torre Argentina. Anche in questo caso la refurtiva è stata interamente recuperata e restituita. Le baby-manolesta sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria per i Minorenni e, successivamente, accompagnate in una struttura di accoglienza del Comune di Roma.

Fa razzia di negozi in centro e ruba 800 euro di capi di abbigliamento

Infine, i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina e dell’8° Reggimento “Lazio” hanno denunciato a piede libero un ragazzino marocchino di 16 anni, nella Capitale senza fissa dimora. Il giovane, nella fermata della metropolitana “Spagna”, si è rifiutato di fornire le proprie generalità ai militari dell’Esercito Italiano, impiegati nell'Operazione Strade Sicure a guida Brigata Granatieri di Sardegna, facendo scattare la procedura di controllo. All’arrivo dei Carabinieri, il giovane è stato sorpreso in possesso di capi di abbigliamento, del valore di oltre 800 euro, risultati appena rubati in due esercizi commerciali del Centro Storico. La refurtiva è stata restituita ai responsabili dei negozi derubati, mentre il minorenne è stato affidato ai servizi sociali del Comune di Roma.