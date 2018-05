Un mese dopo ancora buche, ancora gomme squarciate: la Salaria diventa simbolo dell'emergenza

Ancora buche, ancora la Salaria, ancora decine di auto in fila con gomme squarciate e i conducenti chini ad imprecare sotto la pioggia per interventi attesi sul manto stradale e mai arrivati. Serata da dimenticare, l'ennesima, per decine di automobilisti che ieri sera si sono trovati a percorrere il tratto di consolare tra il Tmb Salario e l'Aeroporto dell'Urbe, in entrata a Roma. Decine le segnalazioni di vetture danneggiate, con gomme squarciate o cerchioni rotti. Via vai di carriattrezzi per i soccorsi.

Come un mese fa la scena è la stessa: giornata di pioggia, intensa ma non troppo; buche sull'asfalto che si riempiono d'acqua; strade che sembrano lisce ma in realtà nascondono veri e propri crateri. Il risultato è stato evidente dalle 17. "Sin dal pomeriggio", racconta Kelly Cacciotti a RomaToday, "in tanti hanno cominciato a bucare. Non bastava procedere a 30 all'ora; era impossibile vedere le buche ed ecco i risultati". Tra le vittime la figlia della signora Cacciotti. "Una gomma squarciata, l'altra danneggiata e praticamente da buttare: duecento euro di danni".

Esattamente un mese fa scene simili, in direzione opposta. Colpa di una maxi voragine nei pressi della motorizzazione. "Stavolta le buche erano molte di più", racconta Alessio Bonavigo dei giovani democratici del II municipio. "Ero diretto a Settebagni poco dopo le 21.30 ed ho notato una lunga fila in direzione opposta. Un'ora dopo tornando ho contato 21 auto ferme, con gli automobilisti chini a cambiare le gomme". Sul posto, come conferma anche la Polizia Locale, sono intervenuti i vigili. "Alle 23, quando sono passato", racconta ancora Alessio, "si procedeva su una sola corsia, a passo d'uomo. I vigili avevano chiamato anche la ditta per le manutenzioni per salvare il salvabile".

Ancora buche quindi in una strada, la Salaria, diventata simbolo dell'inerzia dell'amministrazione. Il bando è infatti fermo e per salvare il salvabile è in vigore il limite di velocità a 30 all'ora. Tante le buche presenti, decorate dai cerchioni saltati e diventati una sorta di guard rail virtuale lungo la consolare. Beffa delle beffe superato il raccordo, con l'inizio del tratto di competenza dell'Anas, come per magia le buche spariscono. In senso opposto invece superato il Gra si entra nell'inferno: benvenuti a Roma.