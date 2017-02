Sacche di plasma umano abbandonate in strada, erano destinate ad ospedale romano

Sacche di plasma umano ritrovate in strada. E' quanto scoperto dagli agenti della Polizia di Stato in via Geminiano Montanari, a pochi metri dal centro commerciale Da Vinci tra Fiumicino e Ponte Galeria.

Nel corso dei minuziosi controlli effettuati, l'attenzione dei poliziotti è stata attirata da uno scatolone abbandonato in strada, del quale hanno deciso di verificarne il contenuto scoprendo poi che all'interno c'era materiale sanitario ed in particolare di alcune sacche di plasma umano destinate ad un ospedale di Roma.

Sono quindi scattate le indagini per risalire alla provenienza di quanto rinvenuto, nel corso delle quali è emerso che le sacche erano stato rubate da un camion lo scorso 23 gennaio nel corso di una breve sosta effettuata in un'area di servizio sulla Roma-Fiumicino.

Il tutto è stato recuperato e successivamente affidato al responsabile del reparto trasfusione dell'ospedale, che conserverà il plasma in modo idoneo per gli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari. Proseguiranno, nel frattempo, le indagini per individuare i responsabili del furto.