Ryanair nel caos, cancellati altri 2mila voli fino a Marzo

La compagnia aerea low cost Ryanair, già nel caos dopo la vicenda degli oltre 2.000 voli cancellati entro la fine di ottobre, ha annunciato nuovi stop fino a primavera, e sta annullando ulteriori 400.000 prenotazioni tra novembre e marzo 2018.

Per ovviare alla mancanza di piloti che per rispettare i limiti di tempo di guida non potranno prendere servizio, resteranno a terra 25 aerei durante tutto il periodo: un mossa che costerà alla compagnia fino a 25 milioni di euro, ma "eliminerà" del tutto il rischio di ulteriori cancellazioni.

Secondo quanto riferisce il telegraph i piloti hanno rifiutato di rinunciare a una settimana di vacanza in cambio di un bonus di 12.000 sterline.

Un portavoce della compagnia ha dichiarato che tutti i passeggeri avranno diritto ad un voucher di viaggio di 40 euro che permetterà loro di prenotare un volo su qualsiasi servizio Ryanair tra ottobre e marzo 2018. Ryanair ha anche offerto i buoni ai 315.000 clienti i cui voli sono stati annullati tra settembre e ottobre.

Gli azionisti della compagnia aerea sono stati anche avvertiti che si prevedono "rendimenti inferiori" dal loro investimento a seguito del caos che costerà, solo per i buoni volo gratuiti circa 25 milioni di euro.

Ryanair estenderà le cancellazioni dei voli fino a marzo del 2018. Inizialmente lo stop programmato dalla compagnia era previsto soltanto per sei settimane.

Tutte le rotte sospese

1. Bucharest – Palermo 18. Sofia – Castellon 2. Chania – Athens 19. Sofia – Memmingen 3. Chania – Pafos 20. Sofia – Pisa 4. Chania – Thessaloniki 21. Sofia – Stockholm (NYO) 5. Cologne – Berlin (SXF) 22. Sofia – Venice (TSF) 6. Edinburgh – Szczecin 23. Thessaloniki – Bratislava 7. Glasgow – Las Palmas 24. Thessaloniki – Paris BVA 8. Hamburg – Edinburgh 25. Thessaloniki – Warsaw (WMI) 9. Hamburg – Katowice 26. Trapani – Baden Baden 10. Hamburg – Oslo (TRF) 27. Trapani – Frankfurt (HHN) 11. Hamburg – Thessaloniki 28. Trapani – Genoa 12. Hamburg – Venice (TSF) 29. Trapani – Krakow 13. London (LGW) – Belfast 30. Trapani – Parma 14. London (STN) – Edinburgh 31. Trapani – Rome FIU 15. London (STN) – Glasgow 32. Trapani – Trieste 16. Newcastle – Faro 33. Wroclaw – Warsaw 17. Newcastle – Gdansk 34. Gdansk – Warsaw