Rugbista romano picchia turista fuori dal locale e lo lascia a terra svenuto

Una brutale aggressione fuori da un locale. La vittima un 22enne tedesco, che la sera del 10 agosto scorso aveva trascorso la serata in compagnia di alcuni connazionali in uno stabilimento della riviera a Pescara. Protagonista del pestaggio un 20enne rugbista residente a Roma.

Uno sguardo mal interpretato, forse anche qualche bicchiere di troppo e, appena fuori dal locale, la violenta raffica di pugni che lascia tramortito e privo di sensi lo sventurato 22enne, che trasportato in ospedale verrà quindi ricoverato per trauma cranico e fratture al volto, lesioni ritenute guaribili in 60 giorni, salvo complicazioni.

L'immediato intervento sul posto degli operatori della Volante ha consentito di raccogliere elementi importanti per l'individuazione dell'aggressore, nel frattempo allontanatosi dal luogo. I poliziotti della Volante la hanno cercato, scovandolo poco dopo nascosto lì vicino, in un fabbricato in stato di abbandono.

In Questura la Squadra Mobile ha poi ascoltato numerosi testimoni, tra cui il fratello della vittima. L'Autorità Giudiziaria, con la P.M. Barbara Del Bono, ha stilato una dettagliata informativa di reato accusando il 20enne romano di indole violenta, tant'è che il G.I.P. Elio Bongrazio ha poi disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari, da scontare presso la sua abitazione di Roma.

E' dunque nella capitale che lo cercano gli agenti della Squadra Mobile di Roma, nel frattempo interessati dai colleghi della mobile pescarese, per l'esecuzione del provvedimento restrittivo. Il 20enne, però, non è più lì. Nel frattempo si era trasferito da a Brescia, per giocare a rugby in una squadra del posto.

Rintracciato dagli agenti della Squadra Mobile del capoluogo lombardo, è stato quindi portato presso la sua abitazione a Roma.