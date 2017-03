Rubavano corrente da cabina pubblica per illuminare appartamento occupato

Rubavano energia elettrica per alimentare l'appartamento che abitavano in maniera abusiva in via Giulio Igino, al Quadraro vecchio. A porre fine all'erogazione gratuita di corrente, l'intervento dei carabinieri della stazione Roma Quadraro.

Un uomo e una donna, entrambi 39enni di origine siriana, avevano collegato in maniera abusiva due cavi di una cabina elettrica pubblica posizionata in strada, al contatore dell'alloggio che chiaramente non conteggiava i cosumi, consentendogli di avere dunque elettricità "gratis".

Quando i militari della stazione Quadraro sono intervenuti, perché allertati da alcuni cittadini, hanno seguito i cavi "volanti" che fuoriuscivano dalla cabina e hanno individuato il furto. L’elettricità sottratta illecitamente alimentava l’intero appartamento di via Giulio Igino, situato al piano terra e da tempo occupato abusivamente.

L’intervento dei tecnici specializzati dell’ACEA ha certificato la manomissione dei sigilli della cabina ed ha provveduto alla messa in sicurezza degli impianti mentre i due arrestati sono stati trattenuti in caserma in attesa di essere sottoposti al rito direttissimo.