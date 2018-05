Ruba un setter inglese, ma è di un carabiniere che riconosce il cane al guinzaglio del ladro

Era destino che dovessero ritrovarsi. Lieto fine per un carabiniere ed il suo cane, rubato poco meno di un mese fa. Mentre si trovava in servizio di pattuglia nella zona del Torrino, il militare ha visto e riconosciuto l’animale, tenuto al guinzaglio da un romeno di 37 anni, senza fissa dimora e con precedenti.

Rubato cane ad un carabiniere al Torrino

Una volta scoperto, il ladro ha tentato invano la fuga, durata ben poco, prima di essere arrestato e spedito al carcere di Regina Coeli per ricettazione. La femmina di setter inglese, invece, è stata visitata e la verifica del microchip ha confermato il sospetto del carabiniere, che ha potuto quindi far ritorno a casa di nuovo in compagnia della sua “migliore amica”.