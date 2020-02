Rubato candelabro antico nella chiesa dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso

Furto di un lampadario del '600, posto alle spalle dell'altare principale, nella chiesa di santi Carlo e Ambrogio della nazione lombarda, in via del Corso a Roma. E' avvenuto nella mattina del 14 febbraio, anche se la denuncia è scattata il 20.

I ladri avrebbero approfittato del sistema di videosorveglianza fuori uso, disattivato per alcuni lavori nella zona, per mettere a segno il colpo e poi darsi alla fuga. Sul caso indagano i Carabinieri della stazione di San Lorenzo in Lucina.