Rubato un compattatore Ama, può entrare in strade interdette al traffico: indagini in corso

E' stato rubato un compattatore Ama a Roma. E' successo nella serata del 30 aprile, intorno alle 21:50 circa, in viale del Campo Boario, nel quadrante tra Terme di Caracalla e la stazione Piramide. La notizia si è diffusa in poco tempo e sono stat attivate tutte le misure di sicurezza antiterrorismo.

Allertati militari dell'esercito, carabinieri, poliziotti e vigili urbani. Si tratta di un modello in stile furgoncino, un compattatore. Il mezzo Ama è provvisto del permesso Ztl per accendere in tutte le zone interdette al traffico che sono comunque presidiate dalle forze dell'ordine. Alta quindi l'allerta sicurezza soprattutto per gli eventi del concerto del primo Maggio di oggi e della partita di Champions League tra Roma e Liverpool.