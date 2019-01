Trastevere: fermato un sorvegliato speciale, trasportava apparecchiature rubate da un ospedale

Stava trasportando materiale ospedaliero rubato quando è stato fermato, in zona Trastevere, dagli agenti del commissariato di zona. In manette una vecchia conoscenza, un 44enne romano, sorvegliato speciale con obbligo di permanenza domiciliare nelle ore notturne, intento a passeggiare per le vie del quartiere.

L'uomo, infatti, nel corso di un controllo è emerso che portava un sacco con all'interno parti di computer e strumentazione medica elettronica, di cui non sapeva fornire la provenienza.

Le immediate e conseguenti ricerche avviate hanno permesso di accertare che tutti gli oggetti rinvenuti erano provento di furto, effettuato durante la notte all'interno del presidio Ospedaliero Nuovo Regina Margherita, in via Morosini. Tutta la strumentazione rinvenuta, tra cui numerosi apparati holter, utilizzati in diagnostica per monitorare l'attività elettrica del cuore, era utilizzata dal reparto di Cardiologia.

L'improvvisa mancanza degli strumenti avrebbe determinato l'annullamento di tutta l'attività ambulatoriale del reparto. L'aver individuato la provenienza degli oggetti e la loro conseguente immediata restituzione ha permesso al personale dell'ospedale di non interrompere l'attività medica, continuando con le previste visite senza arrecare disagio ai cittadini. Il fermato, al termine degli accertamenti, è stato tratto in arresto.