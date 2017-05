Stazione Termini: rubano telefoni cellulari ai turisti, due ladri in manette

Due arresti per rapina. E' questo il bilancio delle operazioni effettuate nella notte dagli agenti del commissariato Viminale, diretto da Giovanna Petrocca. I fermi sono avvenuti in via Giolitti e via Gioberti, nella zona adiacente la stazione Termini. A finire in manette due cittadini extracomunitari, uno di loro già noto alle forze dell'ordine.

VIA GIOLITTI - I poliziotti del commissariato Viminale stavano transitando in via Giolitti quando hanno notato l'uomo, un cittadino egiziano di 19 anni, appena scarcerato, avvicinarsi ad un giovane turista che stava entrando in una pizzeria. Il cittadino egiziano, già noto alle forze dell'ordine, si è messo davanti alla vittima e ha iniziato a spingerla con l'intento di farle perdere l'equilibrio. A quel punto, gli ha infilato le mani in tasca rubandogli il telefono cellulare e non contento ha cercato di sottrargli anche lo zaino. Il ladro è stato fermato dagli agenti che avevano seguito tutta la scena.

VIA GIOBERTI - Il secondo episodio è avvenuto in via Gioberti. Qui, un giovane nordafricano ha rubato il cellualre dalla tasca ad un tursita che ha immediatamente richiamato l'attenzione degli agenti. I poliziotti hanno subito effettuato una battuta in zona, e grazie alle descrizioni ricevute, hanno individuato il ladro mentre cercava di mescolarsi alle numerose persone presenti. Accortosi della volante, il ragazzo ha provato ad allontanarsi e mentre veniva fermato gli è caduto dalle tasche il telefono rubato poco prima. Identificato B.D.Y., libico di 23 anni, è stato accompagnato negli uffici del commissariato Viminale per gli ulteriori accertamenti, per essere poi sottoposto a fermo per rapina, mentre il telefonino è stato restituito alla vittima.

Gli arresti rientrano nell'ambito di servizi di prevenzione messi in campo dagli agenti del Commissariato Viminale nella zona della Stazione Termini. Dall’inizio dell’anno, 90 persone, per la gran parte straniere, sono finite in manette per reati che vanno dal furto, alla rapina, allo spaccio di stupefacenti, porto abusivo di armi e lesioni personali. Nei primi giorni di questo mese, sono da registrare anche due denunciati per atti osceni in luogo pubblico. Analoghi servizi vengono svolti costantemente, nell’area interna alla stazione, dagli uomini del Compartimento Polfer, che sempre nell’anno in corso hanno arrestato 22 persone, 14 delle quali straniere, e ne hanno denunciate 130.