Trastevere, furto in diretta: ladri rubano spesa da un'auto in sosta. Residenti riprendono la scena

La scena è chiara: si vede un uomo forzare la porta posteriore di una Fiat Panda rossa, infrangendo il finestrino, e poi fuggire col malloppo. Il tutto mentre la complice, con tanto di mascherina chirurgica per non dare nell'occhio, faceva da palo monitorando l'incrocio.

E' la descrizione di un furto in diretta, ripreso con lo smartphone di due residenti che, prontamente, ha chiamato il Numero Unico per le Emergenze e permettendo così alle forze dell'ordine di far fermare i ladri.

I fatti sono andati in scena nel cuore di Roma, a Trastevere, poco dopo le 14 circa. Qui i ladri sono entrati in azione rubando un carrello richiudibile carico di spesa di una donna che lo aveva lasciato temporaneamente nella sua auto. Fortuna ha voluto che la scena sia stata ripresa, proprio mentre il fatto si stava consumando, da due residenti del quartiere: immagini immortalate sullo smartphone e chiamata al 112.

Sul posto, in piazza Arquati, si sono così recate tre volanti della Polizia di Stato e, come supporto, le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale e un'auto dei carabinieri. Dopo una battuta in zona i due ladri, un uomo e una donna, sono stati individuati con il testimone portato in commissariato per il riconoscimento dei due.

Fondamentale, in questa circostanza, la collaborazione tra cittadino e forze dell'ordine. Una segnalazione vecchia maniera, fatta direttamente alle forze dell'ordine, senza passare per il web come invece troppo spesso accade, soprattutto nel periodo di assembramenti in strada, che continuano a Roma nonostante i divieti per l'emergenza coronavirus.

