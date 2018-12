Le rubano la borsa e la trascinano con l'auto: due arresti

Pensavano di averla fatta franca, anche grazie alla loro capacità di impedire l'indentificazione e la reperibilità. Non avevano però fatto i conti con il coraggio della vittima e con la determinazione degli agenti del Commissariato Romanina che, direitti da Laura Petroni, sono riusciti a chiudere il cerchio ed ad incastrarli. A finire in manette due cittadini peruviani, accusati di aver derubato una donna di una borsa e di averla trascinata per alcuni metri con la propria auto.

Il provvedimento è scaturito al termine di un’intensa attività di indagine iniziata nel mese di ottobre quando gli uomini del commissariato hanno proceduto al fermo di un cittadino peruviano. Il fermo era nato dopo che una donna aveva denunciato di essere stata rapinata da due uomini sud americani. In particolare, questi, dopo averla distratta, fingendo di chiedere informazioni stradali, le sottraevano la borsa trascinandola per alcuni metri con l’auto a bordo della quale successivamente fuggivano via. Le indagini hanno permesso l’individuazione e il rintraccio del primo uomo, mentre il secondo al momento risultava irreperibile.

L’autorità giudiziaria sulla base dei gravi indizi di colpevolezza raccolti, emetteva a carico dello stesso ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo molto abile nell’ adottare numerosi stratagemmi volti ad impedire la sua identificazione e la sua reperibilità, è stato rintracciato, a seguito di numerosi accertamenti e appostamenti, dai poliziotti presso un ristorante della zona Eur, dove era riuscito a farsi assumere come cuoco.

L’attività d’indagine ha permesso, quindi, di procedere all’esecuzione del provvedimento dopo che gli agenti, fintisi clienti del locale, sono entrati e hanno arrestato lo straniero.