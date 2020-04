Le rubano la borsa mentre carica la spesa in auto, poi scappano con il carroattrezzi

Le hanno rubato la borsa mentre caricava la spesa in auto, poi si sono dati alla fuga a bordo di un carroattrezzi. E’ accaduto la scorsa notte quando i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina unitamente a quelli della Stazione Roma Appia, hanno denunciato in stato di libertà una coppia, lui cittadino algerino di 37 anni e lei una romana di 35, con l’accusa di furto aggravato in concorso, ai danni di una cittadina romana.

I due ieri sera, mentre erano appostati nei pressi di un supermarket, hanno notato una donna appoggiare la borsa sul sedile anteriore lato passeggero, per caricare la spesa. Approfittando del momento di distrazione della donna, il 37enne si è avvicinato all’auto e con un gesto fulmineo ha sottratto la borsa per poi fuggire in direzione di un carroattrezzi dove lo stava attendendo la 35enne, con il motore acceso. Una volta salito a bordo del mezzo, i due sono fuggiti inseguiti dalla vittima, che nel frattempo si era accorta del furto.

La vittima ha subito contattato il 112, fornendo ai Carabinieri la direzione di fuga e l’insolito mezzo usato dalla coppia per scappare. Le immediate ricerche in zona, coordinati dalla Centrale Operativa, hanno permesso poco dopo di individuare il mezzo in via Biancavilla, alla Borghesiana, nei pressi dell’abitazione della 35enne.

I Carabinieri hanno bloccato i due ladri, e all’interno del mezzo, l’intera refurtiva che è stata successivamente restituita alla vittima.