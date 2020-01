Ruba un paio di scarpe e viene bloccata, per evitare l'arresto prende a calci gli agenti

Gli agenti del Gruppo IX Eur della Polizia Locale si trovavano in prossimità della loro sede, in via dell'Acqua Acetosa Ostiense, quando ieri mattina sono intervenuti per sedare una colluttazione in strada, terminata con l’arresto di una donna di 29 anni .



Dopo alcuni momenti di concitazione, gli operanti sono riusciti a riportare la calma, chiarendo i motivi della lite: la ventinovenne, cittadina capoverdiana, aveva appena rubato un paio di scarpe dal vicino supermercato ed era stata bloccata dall’ incaricato al controllo ed alla sicurezza dell'esercizio commerciale.

Un sedicenne si è precipitato in difesa della donna e ne è nata una vera e propria bagarre, terminata solo con l’intervento della pattuglia, che ha provveduto ad accompagnare i tre presso gli uffici del Gruppo per le procedure di identificazione.

Trovata in possesso delle scarpe rubate, con tanto di dispositivo anti taccheggio inserito, la donna, già nota alle forze di polizia per diversi reati specifici e di altra natura, ha iniziato a inveire con insulti e calci contro gli agenti. Nei suoi confronti è scattato l’arresto per violenza, minaccia, furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. In queste ore si sta svolgendo il processo con rito direttissimo.