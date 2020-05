Salario, ruba scarpe in un negozio e aggredisce una commessa

E' entrata in un negozio in via Santa Costanza e, con la scusa di comprare delle scarpe, ne ha rubate un paio. La ladra, una albanese di 35 anni, è stata però pizzicata da una commessa che ha tentato di bloccarla. Da qui, ne è nata una colluttazione con la 35enne che fa spinato e ferito la negoziante.

Sul posto, allertati, sono giunti i poliziotti del commissariato Villa Glori che, in pochi minuti, hanno bloccato e arrestato la ladra. La commessa, invece, è stata portata al Policlinico Umberto I, con sette giorni di prognosi riportate.