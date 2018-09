Trastevere: ruba la pizza a cliente di un ristorante, poi aggredisce i carabinieri

Momenti di tensione fuori da un locale di Trastevere, per una pizza. E' successo in zona piazza Trilussa dove un marocchino 49enne, in evidente stato di alterazione psicofisica, si è avvicinato ad uno dei tavoli esterni e, con mossa fulminea, ha sfilato dal piatto di un avventore la pizza che il cameriere gli aveva appena servito.

Di lì a poco si è generato un piccolo parapiglia. Situazione che ha indotto il titolare del ristorante a contattare il 112: alla vista dei Carabinieri, il 49enne si è dapprima rifiutato di fornire le proprie generalità insultando gli uomini dell'Arma per poi tentare più volte di colpirli con calci e pugni per sottrarsi all'identificazione.

L'esagitato è stato immobilizzato dai Carabinieri della Stazione Trastevere hanno e portato in caserma, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del rito direttissimo. Le accuse sono di furto aggravato, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.