Testaccio, ruba la spesa: il Grande Fratello dei residenti filma furto in diretta

Testaccio come Trastevere. Anche qui i residenti, affacciati al balcone, hanno ripreso un furto in diretta facendo arrestare un ladro. Il Grande Fratello ai tempi del coronavirus, quindi, a Roma funziona.

L'ultimo episodio ha permesso agli agenti del commissario Celio di denunciare un 45enne romano responsabile di numerosi furti di beni di genere alimentare in diversi supermercati.

Le indagini degli investigatori si sono concentrate sulla visualizzazione di 2 video effettuati da una cittadina che, affacciata sul balcone di casa nel quartiere Testaccio, tramite il proprio cellulare ha ripreso un uomo che, dopo essere giunto a bordo di una Renault Twingo, scendeva dall'auto ed iniziava ad aggirarsi con fare sospetto sulla strada dove erano alcune pedane contenenti bei di genere alimentare destinati ad un vicino esercizio commerciale.

A questo punto si accaparrava alcuni scatoloni che metteva subito in auto per poi darsi alla fuga. I poliziotti dopo aver visionato accuratamente i filmati forniti dalla donna sono riusciti a risalire al proprietario dell'auto che è risultato avere diversi precedenti specifici di polizia e, a seguito di riconoscimento da parte della stessa, è stato denunciato in stato di libertà in attesa di determinazione dell'Autorità Giudiziaria.

