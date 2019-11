Non paga le bollette e si allaccia abusivamente: così ha rubato energia al vicino di casa

E' stata condannata a due mesi e 20 giorni di reclusione e stata rimessa in libertà. Lei, una 50enne marocchina, è accusata di furto aggravato di energia elettrica. Gli agenti della polizia di Stato sono arrivati alla donna a seguito della segnalazione del proprietario di un appartamento in in viale Libia, che si è visto recapitare bollette esorbitanti rispetto al reale consumo.

Rimasta senza corrente in quanto da mesi non pagava le bollette di casa, la 50enne che da circa due anni occupava abusivamente un appartamento al 4 piano di un lussuoso edificio nel quartiere Africano, si è allacciata al contatore di un condomino alimentando così, gratuitamente, il suo alloggio.

Quando gli agenti del Commissariato Vescovio, sono saliti al piano e suonato al campanello della 50enne, la donna non ha aperto, tentando così di sottrarsi al controllo ma, dopo i numerosi solleciti degli uomini in divisa, ha desistito.

Identificata e condotta in Commissariato la donna, che annovera già una precedente denuncia per lo stesso reato, è stata arrestata e questa mattina processata per direttissima.