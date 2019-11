Talenti, ruba auto usando un disturbatore di frequenze

La scorsa notte, i carabinieri del Nucleo Operativo di Montesacro hanno arrestato un 33enne albanese, senza occupazione e con precedenti, con l’accusa di tentato furto aggravato.

Transitando in via Ezra Pound, zona Talenti, i Carabinieri hanno notato l'uomo accovacciato nei pressi di un’autovettura parcheggiata in strada e sono intervenuti. Il 33enne è stato bloccato mentre con un jammer – disturbatore di frequenze - e alcuni arnesi da scasso stava tentando di rubare il veicolo.

L’arrestato è stato poi condotto in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo