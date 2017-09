Su auto rubata causa incidente, poi rapina una donna

Prima il furto di un'auto, una Hyundai Getz, poi l'incidente e infine una rapina. E' successo tra via del Maggiolino e via Prenestina. In manette è finito un magrebino di 42 anni arrestato dagli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile, in collaborazione con i colleghi del Reparto Volanti e del commissariato Casilino.

La rapina ad una donna

Tutto è iniziato quando una romena di 26 anni ha allertato il Numero Unico per le Emergenze. La giovane ha raccontato di aver subito una rapina da un uomo armato di coltello costringendola a consegnargli due anelli, tra cui la fede nuziale, un I-phone ed alcune decine di euro.

Il malvivente, bloccato all'incrocio tra via del Maggiolino e via Prenestina, è stato perquisito e quindi trovato con, ancora indosso, gli oggetti appena rapinati.

L'incidente su auto rubata

Svolgendo ulteriori indagini, i poliziotti hanno poi scoperto che, poco prima dell'aggressione, il malvivente, a bordo di una Hyundai Getz rubata, aveva provocato un incidente speronando l'auto di una donna per poi darsi alla fuga.

Condotto all'ospedale Pertini per essere medicato per alcune tumefazioni al volto, il 42enne è stato riconosciuto, dalla stessa donna vittima dell'incidente, anche lei in attesa di essere medicata.

Arrestato e condannato

Dopo le cure il magrebino con, a carico numerosi precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina e lesioni aggravate e condannato dal Tribunale di Roma a 4 anni e 8 mesi di reclusione, da scontare presso la Casa circondariale di Rebibbia.

Il 42enne, è stato anche denunciato per essersi dato alla fuga dopo aver provocato l’incidente nel corso del quale la donna era rimasta ferita.