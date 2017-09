Smarrito e impaurito vaga per le vie del Flaminio: rottweiler soccorso dalla polizia

Vagava, impaurito, per le vie del quartiere Flaminio. Un grosso rottweiler era sfuggito stamattina al proprietario mentre era a passeggio a piazza Mancini. Più tardi, in via del Pinturicchio, alcuni cittadini, l'hanno incrociato e, spaventati dalla grossa taglia, hanno telefonato al 112.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Villa Glori e del reparto volanti, che, con le dovute cautele, sono riusciti ad avvicinarsi all’animale, spaesato e impaurito, tranquillizzando il cane.

Grazie al microchip, il personale veterinario della Asl, è riuscito a rintracciare il suo proprietario e così Max, questo è il nome del cane, è stato riaffidato allo stesso.