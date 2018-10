Due rottweiler mordono donna in casa: è grave in ospedale. Ferito anche il fratello

Una donna di 57 anni è stata aggredita da due cani rottweiler in casa. E' successo alle 11 di oggi a Nettuno. La vittima, ferita, è stata portata in codice rosso all'ospedale Riuniti dove è ricoverata in prognosi riservata. Non è in pericolo di vita. Ferito anche il fratello.

I fatti. I due rottweiler, il cui proprietario è il compagno della 57enne, hanno aggredito la donna senza motivo apparente. Lei, seppur ferita, è riuscita a chiamare il fratello chiedendo aiuto ma i cani hanno aggredito anche lui.

Allertati, sono arrivati sul posto anche i Carabinieri di Nettuno e il personale veterinario che ha sedato i rottweiler. La 57enne è stata portata in ospedale. Più lievi le ferite subite dal fratello.