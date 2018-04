Cinecittà: nasconde in casa rotoli per stampare marche da bollo, arrestato

Nascondeva in casa 13 rotoli di carta valore con tagliandi adesivi per marche da bollo e la relativa macchinetta elettronica con la quale vengono impressi gli importi relativi ai valori bollati desiderati. Per questo motivo, a Cinecittà Est, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno arrestato un 49enne romano, disoccupato e con precedenti.

In via Francesco Gentile, i militari hanno incrociato il 49enne, a piedi, che stava per entrare nello stabile, dove occupa un appartamento abusivamente. Alla vista dei militari, l'uomo ha cambiato repentinamente strada, proseguendo dritto. Fermato dopo pochi metri, durante il controllo dei documenti, il 49enne si è mostrato molto nervoso facendo insospettire ulteriormente i Carabinieri, che hanno deciso di estendere il controllo anche nella sua abitazione.

Entrati nel suo appartamento, i militari hanno notato la particolare stampante con accanto i rotoli con i bolli su cui imprimere gli importi. Nella camera da letto invece, i Carabinieri hanno rinvenuto una pistola semiautomatica Smith & Wesson, calibro 40, risultata rubata, completa di 59 cartucce dello stesso calibro e altre 100 cartucce calibro 9.

L'uomo è stato immediatamente arrestato e portato in carcere a Regina Coeli. Si indaga per risalire alla provenienza dei rotoli di carta valore e della stampante. Esami tecnici sono stati disposti sulla pistola.