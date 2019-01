Scompare dall'ospedale dove era ricoverato, l'appello della famiglia: "Ecco le zone che frequenta"

"Potrebbe aver preso un autobus o un treno per tornare a casa, in zona Talenti". Romolo Onorati, 88 anni, è scomparso dal Pronto Soccorso del San Filippo Neri di Roma dove era ricoverato dal pomeriggio del 6 gennaio. La sua famiglia, tramite RomaToday, ha voluto lanciare un appello per ritrovare il proprio caro.

Dell'uomo, dalle 17:30 circa di domenica, non si hanno più notizie. Aveva pantaloni scuri e maglioncino blu, dovrebbe avere il braccialetto dell'ospedale al polso, l'ago canula al braccio e un cerotto sulla schiena con scritto 'Onorati PS'. Secondo i famigliari potrebbe aver preso un autobus (linee 991, 49, 980) o un treno (direzione Ostiense/Tiburtina, Cesano/Viterbo).



L'anziano, disorientato, potrebbe aver cercato di tornare a casa in zona Talenti o da qualche parente tra i quartieri di Nomentana, Montemario, Ottavia, Tivoli Terme o Tiburtina. La famiglia ha denunciato la scomparsa ai Carabinieri della stazione di Ottavia. Chiunque ha informazioni può contattare la redazione di RomaToday scrivendo a romatoday@citynews.it.