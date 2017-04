Roma Viterbo: per 2 giorni interrotta tratta Catalano-Viterbo

Il 24 e del 25 aprile la tratta Catalano-Viterbo della ferrovia regionale Roma-Civitacastellana-Viterbo sarà interrotta per consentire il trasferimento di carrozze non più in esercizio. Un'operazione che non può essere effettuata durante l'intervallo notturno o mentre si svolge il servizio viaggiatori.

I treni saranno sostituiti da un servizio di bus. I mezzi sostitutivi seguiranno gli orari del servizio ferroviario con possibile aumento dei tempi di viaggio in base alle condizioni del traffico stradale.

L'orario della ferrovia Roma-Viterbo in vigore nelle giornate del 24 e del 25 aprile è scaricabile dal dal sito www.atac.roma.it, dove sono indicate anche le fermate dei bus sostitutivi. Le informazioni di servizio sono disponibili anche sul canale Twitter @Infoatac.