Roma-Viktoria Plzen: allo stadio per la Champions League in bus. Le strade chiuse all'Olimpico

Strade chiuse e deviazioni allo Stadio Olimpico di Roma dove, dalle 21:00 di martedì 2 ottobre, si affronteranno As Roma e Viktoria Plzen per la gara dei gironi di qualificazione della Uefa Champions League. L'area dello stadio si potrà raggiungere con il servizio di trasporto pubblico e in particolare con le linee 2, 23, 31, 32, 69, 70, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910 e 911.

Strade chiuse Roma- Viktoria Plzen

Con la metropolitana, si potrà scendere alla fermata "Flaminio" (Metro A) e da lì utilizzare il tram 2 in direzione di piazza Mancini. Di notte la zona sarà servita dalle linee n24 e n25. Le metropolitane saranno in funzione sino alle 23,30 (orario delle ultime corse dai capolinea). Poi ci sono le linee di bus notturne n1(per la metro A), n2 (per la B), n2l (per la B1) e n28 (per la metro C). Sul fronte viabilità divieti di sosta sono previsti, oltre che, come di consueto, in area stadio, anche nella zona di piazzale delle Canestre (Villa Borghese).