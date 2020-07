Transessuale molesta passanti e residenti mentre si aggira in strada con un bastone di ferro

La chiamata ai carabinieri indicava una transessuale molesta che stava importunando passanti e residenti. Siamo all'Eur, in viale Libano dove i militari dell'Arma hanno poi denunciato a piede libero per porto di armi o di oggetti atti ad offendere, una brasiliana di 40 anni

La trans, ubriaca, verso le 22:40 di giovedì 16 luglio era in viale Libano e si aggirava in strada urlando e minacciando i passanti, con in mano un bastone di ferro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione Roma Eur che l'hanno poi identificata in una senza fissa dimora e denunciata.