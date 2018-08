Maltempo a Roma: ancora un nubifragio, quarto giorno di allagamenti e alberi caduti

Dopo i disagi di martedì, con gli alberi caduti sulla Cristoforo Colombo e sulla via del Mare, le strade trasformate in piscine a Ferragosto (qui la notizia), la strage di alberi caduti a Talenti, Montesacro e Trieste e gli allagamenti di venerdì 17 agosto dalla stazione Flaminio al Muro Torto (qui il video), oggi sabato 18 agosto si replica e così Roma vive il quarto giorno, consecutivo, di disagi dovuti al maltempo.

Traffico bloccato nelle zone di Cassia, Tomba di Nerone e Vigna Clara, in prossimità di via di Villa Lauchili, per la presenza di alberi sulla carreggiata. Altro crollo in via Cassia Vecchia, con l'autobus 301 che, a piazza di Ponte Milvio, che ha temporaneamente deviato in Corso Francia e in via Cassia Nuova.

I Vigili del Fuoco, invece, segnalano allagamenti in viale del Tintoretto. Anche ai Castelli si segnalano strade allagati ed interventi della Protezione Civile ad Ariccia, Genzano, Monte Compatri e Velletri. E poi ancora segnalazioni a Torre Maura, Tor Vergata, Centocelle e Settebagni. Resta vietato il transito, per esempio, a Piazza del Popolo, a causa di due alberi pericolanti. La zona è stata transennata. A causa del nubifragio di venerdì, la Polizia Locale, invece, è stata costretta a chiudere al traffico di viale di Tor di Quinto all'incrocio con piazzale di Ponte Milvio.

🔴 #Roma, Via #Cassia:tra #TombaDiNerone e #VignaClara traffico bloccato in prossimità di Via di Villa Lauchili per la presenza di alberi sulla carreggiata.#luceverde — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) 18 agosto 2018

#info #atac Linea 301 direzione esterna deviata: da Corso Francia, via Cassia Nuova (caduta albero in via Cassia Vecchia.) #Roma — infoatac (@InfoAtac) 18 agosto 2018