Roma-Shakhtar: 800 tifosi ucraini attesi a Ponte Milvio. Deviazioni e divieti di parcheggio

E' partito il countwdown per Roma-Shakhtar Donetsk valevole per gli ottavi di Champions League, che si disputerà domani, dalle ore 20:45, presso lo Stadio Olimpico. Nella Capitale sono attesi 800 tifosi ucraini che, dalle 16 di domani, potranno recarsi presso il punto d'incontro di piazzale delle Canestre da dove, scortati dalle forze dell’ordine, raggiungeranno l’impianto sportivo a bordo di autobus.

I tifosi ospiti potranno avvicinarsi allo stadio utilizzando esclusivamente Ponte Milvio mentre quelli della Roma, potranno utilizzare Ponte della Musica e Ponte Duca D'Aosta. L'apertura dei cancelli è prevista per le ore 18,00.

Predisposti particolari servizi di vigilanza, già dalla giornata odierna, sia nei pressi dello Stadio Olimpico che nelle zone maggiormente frequentate del centro.

Entro le 13 dovrà essere completata la rimozione dei veicoli dall'area di piazzale delle Canestre, dove si raduneranno i tifosi ospiti: viale Washington, tra piazzale Flaminio e piazzale del Fiocco, viale La Guardia, tra piazza del Fiocco e piazzale delle Canestre.

Per coloro, tra i tifosi ospiti, che vorranno raggiungere lo stadio in taxi, il punto di arrivo sarà largo Ferraris IV. Dalle 17 alle 21 sarà disattivata la fermata "Lungotevere Diaz/De Bosis" sul lungotevere Diaz. Dal mattino saranno transennate o presidiate la Fontana di Trevi, la Fontana della Barcaccia in piazza di Spagna e la scalinata di Trenità dei Monti.

Istituito il divieto di parcheggio in:

Via Morra di Lavriano; piazza Lauro De Bosis; piazzale della Farnesina; via Alberto Blanc (Divieto di fermata su ambo i lati della carreggiata ad eccezione dei veicoli provvisti di contrassegno di parcheggio per disabili, con titolare a bordo, ed in possesso del titoli di ingresso allo Stadio); via Tommaso Tittoni; via Paolo Boselli; viale della Macchia della Farnesina su ambo i lati della carreggiata, ad eccezione di particolari categorie di utenti individuati dalla Questura di Roma; piazzale Maresciallo Diaz; lungotevere Maresciallo Diaz; via Mario Toscano; via Salvatore Contarini; largo Ferraris IV; viale dello Stadio Olimpico; viale Edmondo de Amicis; via del Campeggio; piazzale dello Stadio Olimpico; lungotevere Maresciallo Cadorna; viale Antonino di San Giuliano; via Giuseppe Volpi; via Colli della Farnesina; ponte Duca d’Aosta.

Ciclo e motoveicoli potranno parcheggiare nelle aree previste in: via Morra di Lavriano, piazzale della Farnesina, piazzale Maresciallo Diaz, piazzale dello Stadio Olimpico, via Colli della Farnesina.

Auto private e pullman potranno parcheggiare in aree delocalizzate rispetto allo stadio, in:

-Viale della XVII Olimpiade

-Piazzale Clodio

-Via Austria

-Via Belgio

-Via Svezia

-Via Norvegia

-Via Dorando Pietri

-Largo Rosario Livantino

-Viale Tor di Quinto

Per quest'ultima la Questura di Roma modulerà di volta in volta le disposizioni in funzione dell’impatto che l’evento sportivo e/o musicale avrà per il numero di spettatori previsto o per il rischio prospettato.