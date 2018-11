Roma-Real Madrid e la festa per Totti: scatta il piano sicurezza. Alcol vietato anche in centro

Alcol vietato in centro dalle 19 di lunedì 26, strade chiuse e cancelli aperti martedì dalle 19. La Capitale è pronta ad accogliere la sfida di Champions League tra Roma e Real Madrid. Oggi è andato in scena il Tavolo Tecnico presieduto dal Questore Guido Marino e alla presenza del signor Domingo Suarez Suarez, Consigliere per gli Affari Interni presso l'Ambasciata di Spagna e del signor Josè David Molano Margallo, Ispettore addetto alla sicurezza dell'Ambasciata.

Dalle 15 di martedì sarà predisposto in piazzale delle Canestre un 'punto di raccolta' da dove i tifosi dei Blancos saranno accompagnati fino allo Stadio, a bordo di autobus messi a disposizione da Atac e scortati in sicurezza dalle forze dell'ordine.

La tifoseria ospite potrà raggiungere l'area nord dello stadio esclusivamente attraverso Ponte Milvio. È stata diffusa brochure informativa per i supporter spagnoli che giungeranno in città, consultabile tramite web. L'apertura dei cancelli è prevista per le 19 anche perché alle 20 ci sarà la festa la festa di Francesco Totti.

Il Capitano sarà protagonista di una cerimonia a bordocampo in cui gli sarà consegnata la maglia sartoriale preparata per tutti i membri della Hall of Fame. L'evento precederà l'ingresso in campo delle due squadre.

Già dalla serata odierna, invece, sono stati pianificati e disposti specifici servizi di vigilanza, osservazione e controllo nelle zone più frequentate del centro cittadino, presso gli aeroporti, stazioni ferroviarie e caselli autostradali.

Dal Prefetto di Roma è stata emessa anche una specifica ordinanza che vieta dalle ore 19 del 26 novembre alle ore 24 del 28 novembre nella zona dello stadio Olimpico e in buona parte del centro cittadino (ztl diurno, via Cavour, area Colosseo, P.le Flaminio e P.le delle Canestre), la vendita e il trasporto nella pubblica via di bevande da asporto in bottiglia o in contenitori di vetro, ad eccezione di generi alimentari di prima necessità.

Il traffico veicolare, ad esclusione dei mezzi di soccorso, di quelli di pronto intervento e del trasporto pubblico, a partire dalle tre ore precedenti l'inizio dell’evento e fino a cessate esigenze, è interdetto nelle strade di: via Tommaso Tittoni, Largo Ferraris IV, via Macchia della Farnesina, Ponte Duca D'Aosta, piazzale della Farnesina, via Alberto Blanc e viale Paolo Boselli.

L'area sarà servita da 15 linee del trasporto pubblico: 2, 23, 31, 32, 69, 70, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910 e 911. Con la metro si può scendere alla fermata Flaminio della linea A e da lì utilizzare il tram 2 verso piazza Mancini.