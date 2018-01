A Roma l'ordinanza antibotti fa flop

Arrivata sul filo di lana, l'ordinanza antibotti firmata dalla sindaca Raggi il 30 dicembre non è stata - per usare un eufemismo - rispettatissima. Dal centro alla periferia lo scoccare della mezzanotte è stato un susseguirsi di vere e proprie esplosioni e di spettacoli pirotecnici. Immortalate e rilanciate sui social potrebbero, a giusta ragione, essere catalogate come inevitabili. Difficile infatti girare casa per casa e sequestrare i botti già acquistati.

Più semplice invece sarebbe stato girare e bloccare la vendita con bancarelle improvvisate per strada. A testimoniarlo numerose segnalazioni raccolte dalla nostra redazione. Claudio su via Torrevecchia racconta "di una vendita alla luce del sole, con auto che si fermavano anche in doppia fila per comprare i botti". Bloccare e sanzionare insomma non sarebbe stato difficile. Come a Tor Bella Monaca dove, denuncia Andrea "per tutta la giornata sembrava di essere in guerra. Esplosioni ogni minuto, deflagrazioni con spostamenti d'aria. E meno male che c'era l'ordinanza".

Qui da porta portese pic.twitter.com/AbO2PkG5Po — ANDREA C © (@ANDREAC69) 1 gennaio 2018

C'è anche chi segnala la vendita avvenuta addirittura in piena regola, anche nella giornata del 31 - quindi ad ordinanza in vigore - all'interno dei supermercati.

"Abbiamo il compito tutelare la salute dei cittadini romani e il benessere dei nostri amici a quattro zampe", aveva detto la sindaca Raggi. "Evitare di festeggiare con botti ed esplosioni aiuta a prevenire sia incidenti alle persone, a volte anche gravi, e danni alle cose, sia il forte rumore che spaventa a morte gli animali, sia domestici che selvatici. A Roma sarà possibile festeggiare per 24 ore il nuovo anno divertendosi senza botti".

A giudicare da come è andata il suo invito non è stato propriamente ascoltato.

Alla faccia della raggi ! pic.twitter.com/IH6PXzcrvE — Fabio Massimi (@CunctatorFabio) 1 gennaio 2018

Per fortuna però non si sono registrati feriti gravi. Spiega la Questura di Roma: "Le attività di prevenzione, poste in essere sin dall’inizio delle festività natalizie e che continueranno fino all’Epifania, hanno ricompreso anche una capillare campagna di sensibilizzazione, rivolta ai cittadini, che ha portato ad un sensibile decremento dei feriti da scoppio di petardi o altro materiale esplodente. Sono solo 11, infatti le persone che hanno fatto ricorso alle cure sanitarie la scorsa notte, a fronte dei 16 dello scorso anno e dei 23 del 2015. Nessuno di essi, peraltro, risulta ferito in modo grave".