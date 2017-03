Trattati di Roma, città blindata: manifestazioni, strade chiuse e allerta sicurezza. Tutti gli aggiornamenti

E' la giornata dell'Europa. Sessant'anni dopo Roma torna al centro del vecchio continente, Capitale, una volta di più, di una nuova idea di UE. Da giorni la città è blindata e da questa mattina all'alba è letteralmente chiusa. Il piano di sicurezza, rafforzato dopo l'attentato di Londra, prevede l'impiego di 5000 agenti, coadiuvati da un sistema di telecamere integrato da un centinaio di nuovi occhi elettronici. Quattro i cortei previsti, più due manifestazioni statiche. In centro le bonifiche vengono portate avanti da giorni, con la doppia preoccupazione per il rischio terrorismo e per quello di disordini da parte di frange minoritarie e violente dei manifestanti. Sono previste almeno 25mila persone in piazza. Attiva una 'zona blu' intorno al Campidoglio, quella degli eventi ufficiali, ed una 'verde' cuscinetto. Entrambe presidiate da tiratori scelti schierati sopra i tetti e da centinaia di agenti in borghese. TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA 13.40 - Il corteo Not in my Europe è arrivato al Colosseo TUTTO SULLA MANIFESTAZIONE Eurostop Trattati di Roma, 27 firme per rilanciare l'Europa: "Ritroviamo il coraggio dei padri" 12.33 - VIDEO | Testaccio quartiere barricato: "Ci aspettiamo il peggio" 12.30 - Leader e capi di Stato si sono spostati al Quirinale per il pranzo offerto da Mattarella. 12.00 - Allarme black bloc. Ancora controlli della polizia: trovati furgoni con pigne, tondini e maschere antigas [LEGGI TUTTO] 11.32 - Partita dall'Esquilino la manifestazione EruropeForAll. Raggiungerà il Colosseo. In prima fila i migranti che chiedono libertà di Movimento. 11.29 - La nuova Europa è realtà. Apposte le 27 firme sulla nuova carta europea. 11.10 - Dopo i discorsi di Gentiloni, Tajani, dei premier di Malta e della Polonia e di Juncker, uno ad uno i leader dei 27 stati europei stanno firmando la nuova carta europea. 11.00 - Raggi polemica: "Il Tg1 ha censurato il mio discorso" [LEGGI TUTTO] 10.50 - Garbatella: filo spinato e fantocci della polizia sul Ponte Spizzichino [LEGGI TUTTA LA NOTIZIA] 10.27 - Con le note dell'inno europeo si aprono le celebrazioni per il 60esimo anniversario della stipula dei trattati di Roma. 10.05 - Arrivati tutti i leader dell'Ue, capi di Governo e capi di Stato. A breve la firma sulla nuova Europa. 9.47 - Con l'arrivo di Angela Merkel si chiude la sfilata dei capi di Governo. E' la volta ora dei capi di Stato. 9.38 - In Campidoglio arriva uno dei premier più attesi, Mariano Rajoy. 9.25 - Uno a uno i leader europei fanno il loro ingresso in Campidoglio per firmare la dichiarazione di Roma, un testo per ridare slancio all'Europa a 60 anni dal Trattato di Roma. 9.11 - Arriva in Campidoglio Alexis Tsipras. Il premier greco si è a lungo fermato con la sindaca Raggi. 9.08 - L'accoglienza dei leader in Campidoglio prevede una prima stretta di mano da parte del premier Gentiloni. Prima dell'ingresso nel palazzo è la sindaca Raggi a dare il benvenuto. 9.05 - Il primo corteo di protesta è previsto in partenza per le ore 11 dall'Esquilino. 9.00 - Il premier Gentiloni e la sindaca Raggi accolgono i leader dell'Ue in arrivo alla spicciolata in Campidoglio. Selva di operatori dell'informazioni per la foto opportunity e per le dichiarazioni di rito. 8.45 - La sindaca Raggi accoglie in Campidoglio il premier Gentiloni e il ministro degli Esteri Angelino Alfano. 7.40 - Sono oltre 1500 le persone controllate ed identificate dalle forze dell’ordine dalle 20 di ieri fino alle prime ore del mattino, da parte degli operatori impiegati nell’ambito del dispositivo di sicurezza predisposto dal Questore Marino. Dopo i 7 appartenenti ai centri sociali sottoposti a foglio di via obbligatorio, nella notte è stato fermato un furgone a bordo del quale sono stati rinvenuti e sequestrati degli scudi artigianali di circa 2 metri di altezza nonché caschi ed altri indumenti per il travisamento. Negativo invece il controllo a bordo di un furgone rosso, effettuato nei pressi di un centro sociale romano TUTTI I DETTAGLI Scudi e caschi scovati dalla polizia 25.03.2017

IL PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI

Le celebrazioni si svolgeranno in mattinata presso il Palazzo dei Conservatori in Campidoglio. Alle 9 il programma prevede la photo-opportunity dell’arrivo dei Capi di stato e di Governo e dei Vertici delle Istituzioni Europee. Alle 10 via alle cerimonia. Saranno presenti i principali capi di Stato dell'Unione. Da programma il tutto dovrebbe concludersi poco prima delle 11.50. Alle 12.00 è prevista una conferenza stampa a 5 con il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, il primo ministro di Malta Joseph Muscat, il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e presidente del Consiglio europeo Donald Tusk.

LE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA A ROMA SABATO 25 MARZO

Sei le manifestazioni dispiegate in vari orari e in varie zone di Roma.

Dalle 11 alle 14 corteo da piazza Bocca della Verità all’Arco di Costantino, dopo aver sfilato per via dei Cerchi, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna. Prevista la partecipazione di 5mila persone.

Dalle 11 alle 17 corteo da piazza Vittorio all’Arco di Costantino, dopo aver sfilato per via Emanuele Filiberto, piazza di Porta San Giovanni, via Merulana, via Labicana e via Celio Vibenna. Prevista la partecipazione di 5mila persone.

Dalle 11 alle 19, da piazza dell’Esquilino a largo Corrado Ricci lungo via Cavour. Prevista la partecipazione di 5mila persone.

Dalle 14 alle 19 corteo da piazzale Ostiense a piazza Bocca della Verità, dopo aver percorso via Marmorata, via Galvani, via Luca della Robbia. piazza dell’Emporio, lungotevere Aventino. Prevista la partecipazione di 8mila persone [TUTTI I DIVIETI DI SOSTA E RIMOZIONE A TESTACCIO]