Roma nord, sei persone fermate per prostituzione: il blitz dopo le segnalazioni dei residenti

Serie di controlli della Polizia Locale nel quadrante nord di Roma. Nel corso delle verifiche serali, particolari accertamenti hanno riguardato le zone del Flaminio e di Corso Francia. Aseguito di alcuni esposti da parte dei residenti, si è svolta un'operazione che ha portato al fermo di sei persone di nazionalità sudamericana dedite ad attività di prostituzione.

Sempre nel territorio del XV Municipio, gli agenti hanno eseguito controlli presso varie attività commerciali e pubblici esercizi rilevando illeciti per un totale di circa 20mila euro di sanzioni. In uno dei locali verificati sono stati posti sotto sequestro 80 chili di alimenti per mancata osservanza delle norme sull'etichettatura dei prodotti.