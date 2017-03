Roma-Napoli: trasferta vietata per i residenti in Campania

Per la gara di campionato di sabato 4 Marzo tra Roma e Napoli, il settore ospiti sarà dedicato ai tifosi del Napoli, non residenti nella regione Campania, dove risiedono i gruppi organizzati. Lo comunica la Questura di Roma. È la misura organizzativa decisa in sede di Gos alla vigilia dell’incontro di cartello ai vertici della classifica. Tutti i supporter del Napoli, con esclusione dei residenti in Campania, potranno acquistare sui consueti canali i tagliandi del settore ospiti dell’Olimpico, seguendo il percorso di afflusso dedicato, ed in sicurezza dalla direttrice Ponte Milvio. Tutte le misure di sicurezza per l'incontro verranno illustrate durante il tavolo tecnico in programma venerdì prossimo.