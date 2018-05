Roma-Liverpool: la Capitale si prepara, strade chiuse e bus deviati

Grande attesa per Roma-Liverpool di mercoledì 2 maggio. La Questura ha già messo in moto la macchina della sicurezza richiedendo la chiusura di piazzale delle Canestre, da via San Paolo del Brasile a viale Giorgio Washington altezza piazzale Flaminio, ma anche prestando particolare attenzione ai circa 40 hooligans attesi nella Capitale.

Oltre alla zona dell'Olimpico, anche diversi monumenti e piazze del Centro saranno sorvegliati speciali, da piazza del Popolo a piazza Navona, passando per Trinità dei Monti, con transennamenti e presidi della polizia anche a protezione delle fontane storiche.

Divieti di sosta vicino l'Olimpico

La partita inizierà alle 20:45, ma sul versante della viabilità, i divieti di sosta scatteranno già molte ore prima e saranno ad ampio raggio tra Foro Italico, lungotevere e Flaminio. Divieti di sosta sono previsti anche nell'area di Villa Borghese, ad esempio in largo Picasso, mentre su viale Pietro Canonica, largo Acqua Felix e viale di Valle Giulia è previsto il "rigoroso rispetto della segnaletica, con la rimozione dei veicoli in divieto sosta", recita una nota della Questura. Possibili inoltre chiusure, in particolare durante le fasi di afflusso e deflusso dei tifosi.

Come arrivare all'Olimpico con bus e tram

Se l'area attorno allo stadio sarà off-limits per i veicoli privati, l’alternativa del trasporto pubblico può contare su quindici linee: il tram 2 (piazzale Flaminio/metro A-piazza Mancini) e i bus di 23 (Marconi-Ostiense/metro B Garbatella-piazzale Ostiense-Prati-piazzale Clodio), 31 (Laurentina/metro B-Eur Magliana/metro B-Colli Portuensi-Valle Aurelia/metro A-piazzale Clodio), 32 (Ottaviano/metro A-stadio Olimpico-via Flaminia-stazioni Due Ponti-Grottarossa e Saxa Rubra della ferrovia Roma-Nord), 69 (Talenti-Jonio/metro B1-Prati Fiscali-stadio), 70 (stazione Termini-Centro-Prati-piazzale Clodio), 200 (stazioni Prima Porta, Saxa Rubra, Grottarossa e Due Ponti della ferrovia Roma-Nord-via Flaminia-corso Francia-stadio), 201 (Olgiata-Cassia-Corso Francia-stadio), 226 (Grottarossa-Cassia-Vigna Stelluti-Corso Francia-stadio), 280 (stazione Ostiense/capolinea Porta San Paolo della Roma-Lido/fermata Piramide della metro B-via Marmorata-lungotevere-Prati-stazione Lepanto/metro A-stadio), 301 (piazza Augusto Imperatore-Prati-Lepanto/metro A-stadio-Ponte Milvio-Cassia-Grottarossa), 446 (Cornelia/metro A-Pineta Sacchetti-via Cortina d'Ampezzo-Orti della Farnesina-stadio), 628 (via Cesare Baronio/Appio Latino-Caracalla-largo Argentina-Prati-stadio), 910 (stazione Termini-Parioli-piazza Mancini) e 911 (Trionfale-Camilluccia-Orti della Farnesina-stadio).

Metro e Roma-Lido attive il 2 maggio

Da ricordare, di notte, concluso il servizio delle metropolitane (ultime corse dai capolinea alle 23,30), il servizio delle linee di bus n1 (per la metro A), n2 (per la B), n2L (per la B1) e n28 (per la metro C).

Sempre di notte, lungo il percorso della Roma-Lido c'è la linea di bus n3; su quello della Roma-Nord (nel tratto urbano), invece, c'è la n24.