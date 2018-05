Roma Liverpool scorre via senza incidenti, ma l'ordinanza anti alcol è un flop

Una partita ad alto rischio scontri, accentuata dai tafferugli di Liverpool nel corso dei quali un tifoso dei Reds è rimasto gravemente ferito. La macchina organizzativa ha funzionato, e la semifinale di Champions League fra l'As Roma e la squadra inglese è stata solamente una festa dello sport e del calcio. Concreta la possibilità che le due tifoserie potessero dare vita a tensioni, visti anche i precedenti non idilliaci fra le due frange. Nel complesso tutto è filato liscio, unico neo, l'ordinanza anti alcol non rispettata sia dagli inglesi che dai tifosi giallorossi. I sostenitori di Roma e Liverpool hanno infatti avuto accesso senza problemi a pinte di birre e bicchieri di vino, con l'alcol nella maggior parte dei casi consumato nella pubblica via, ma anche direttamenete in contenitori di vetro. Nonostante l'euforia alcolica non si sono però registrate criticità. Il divieto era in vigore nell'area intorno allo stadio, nel Centro Storico e nell’area di via Cavour, del Colosseo, piazzale Flaminio e piazza delle Canestre dalle ore 19 del 1° maggio alle ore 7 del 3 maggio.

Roma Liverpool senza tensioni

Mille i tifosi del Liverpool che hanno gremito il settore ospiti a loro destinato allo Stadio Olimpico. Arrivati perlopiù nella giornata di ieri, molti inglesi avevano anticipato il loro arrivo nella Capitale di qualche giorno. Controllati a vista dall'importante servizio d'ordine disposto dalla Questura di Roma, gli inglesi hanno passato l'attesa dell'inizio del match fra Campo de' Fiori, piazza del Popolo e Villa Borghese. Proprio qui, in piazzale delle Canestre, sono poi stati identificati ed accompagnati direttamente nei Distinti Nord dell'Olimpico.

Daspo e bagarini

Nel complesso ha quindi funzionato l’intera macchina della sicurezza messa a punto in Questura negli ultimi giorni. Come informa la polizia di Roma, nessuna problematica relativa all’ordine pubblico è stata registrata nella fase precedente all’incontro sportivo, né durante le operazioni di filtraggio e afflusso delle tifoserie. Nel corso delle operazioni di controllo all’aeroporto di Fiumicino, grazie all’ausilio delle unità cinofile, due tifosi inglesi, di 30 e 36 anni, sono stati trovati in possesso di qualche grammo di hashish e segnalati alla Prefettura di Roma. Un tifoso romanista, che ha cercato di accedere allo stadio con un biglietto falso, è stato arrestato in quanto inottemperante al provvedimento di Daspo, in precedenza emesso a suo carico. Gli agenti della Divisione Amministrativa, all’esterno della struttura, hanno fermato e successivamente denunciato un bagarino colto a vendere tagliandi. L’uomo è risultato già colpito da Daspo per le partite della Lazio ed ora “Daspato” per quelle della Roma.

Deflusso inglesi dallo stadio Olimpico

Nel complesso, nessun petardo o fumogeno è stato esploso, né sono stati esposti striscioni non autorizzati. Costante la presenza delle forze dell’ordine all’esterno dell’impianto sportivo. All’incontro erano presenti circa 65mila spettatori che sono defluiti in maniera ordinata e senza che si verificasse alcuna problematica di ordine pubblico, costantemente vigilati dalle donne e dagli uomini delle Forze di Polizia, che hanno così garantito la sicurezza di tutti i cittadini.

Arrestati due tifosi del Liverpool

Al termine della giornata sono stati arrestati 2 tifosi del Liverpool dalla Guardia di Finanza per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Sei i denunciati: un altro bagarino romano, dalla Divisione Amministrativa e Sociale; un tifoso, di origine maltese, che ha provato a scavalcare per entrare, per oltraggio e violazione del regolamento dello stadio, dalla Digos; un tifoso del Liverpool, di origine tedesca, un cittadino russo ed un italiano che hanno provato scavalcare per entrare, dal commissariato Prati. Un romanista,con precedenti di polizia, dai Carabinieri, per minaccia e oltraggio a Pubblico Ufficiale.