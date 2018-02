Roma-Lido: supera la banchina e corre sui binari, fermato un uomo

Ha superato la banchina e ha corso sui binari della Roma-Lido. E' successo questa mattina, intorno alle 8:30, ad Ostia, alla stazione Lido Centro. Protagonista della vicenda un italiano di 59 anni. Ad accorgersi immediatamente del fatto alcuni utenti che hanno prontamente allertato i Carabinieri in pattuglia nel principale scalo del X Municipio.

L'uomo ha corso per diversi metri sui binari, poi si è fermato, ha urlato e si è ferito ad una mano. Bloccato dai militari, è stato soccorso dai sanitari del 118, accorsi sul posto, e portato all'ospedale Grassi di Ostia per accertamenti. Presente a Lido Centro anche una volante del Commissariato di Ostia. I treni hanno subìto ritardi in mattinata e la frequenza ha toccato anche i 15 minuti.