Maltempo: sospesa Roma-Lido temporaneamente

La Roma-Lido oggi 7 marzo è stata sospesa a causa del maltempo per circa mezzora. A comunicarlo è Atac intorno alle 13:10 che, nella tratta tra Vitinia e Magliana, in entrambe le direzioni ha istiuito un servizio bus navetta sostitutivo. La tratta è stata ripristinata intorno alle 13:40.

Il maltempo oggi ha causato disagi anche sui treni della Roma-Formia con ritardi per oltre 140 minuti. La linea Roma – Formia-Gaeta è rallentata per "inconveniente tecnico agli impianti di circolazione" fra Formia-Gaeta e Fondi-Sperlonga, come conferma Rfi in una nota.