Un grosso albero è caduto causando la sospensione della Roma-Lido. È successo ad Ostia in via Adolfo Gregoretti all’altezza della stazione Stella Polare. Dalle ore 18 la linea è sospesa in entrambi i nella tratta Acilia <-> Colombo. Tre squadre dei vigili del fuoco sul posto per la rimozione. Non ci sono feriti.