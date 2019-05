Atac: domani stop serale di Roma-Lido e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Attivi bus navetta

Lavori in corso sulle linee Ataca. Nella giornata del 17 maggio, il servizio delle ferrovie regionali Roma-Lido e Roma-Civitacastellana-Viterbo sarà parzialmente interrotto per consentire attività tecniche:

Per consentire interventi alle alberature nei pressi della stazione ferroviaria di Lido Nord, dalle ore 21.45 sarà sospesa la tratta Acilia-Colombo. l'orario ferroviario nella tratta Piramide-Acilia sarà riprogrammato.

Gli ultimi treni che effettuano la corsa completa partiranno da Piramide e da Colombo alle ore 21.45. Poi l'orario prevede:

-da Piramide, con termine corsa ad Acilia: ore 22.00-22.20-22.40-23.00-23.30 -da Acilia: ore 22.35-22.55-23.15-23.30

Al posto dei treni, nella tratta Acilia-Colombo e viceversa sarà attivo un servizio di bus sostitutivi che effettuerà le fermate:

ACILIA: piazzale esterno stazione in corrispondenza capolinea bus 04 barrato

OSTIA ANTICA:

-direzione Acilia: via Ostiense/uscita stazione - fermata 71156 in comune fermata bus linea N3

-direzione Colombo: viale dei Romagnoli - fermata 76783 Romagnoli/Scavi di Ostia Antica, in comune fermata bus linea 04

LIDO NORD:

-direzione Acilia: via Ostiense altezza via delle Azzorre

-direzione Colombo: via delle Azzorre angolo viale dei Romagnoli

LIDO CENTRO:

-direzione Acilia: piazzale stazione, fermata 77002 in comune fermata bus linea 05

-direzione Colombo: piazzale stazione, fermata 76477 in comune capolinea bus linea 01

STELLA POLARE:

-direzione Acilia: piazza Vega - fermata 71190 Vega/stazione Stella Polare in comune fermata bus N3

-direzione Colombo: piazza Vega - fermata 77115 Vega/stazione Stella Polare in comune fermata bus N3

CASTEL FUSANO:

-direzione Acilia: viale di accesso stazione - fermata 78700 stazione Castel Fusano

-direzione Colombo - viale di accesso stazione - fermata 78701 stazione Castel Fusano

COLOMBO: piazzale stazione, fermata 77163 in comune capolinea bus 07

L'ultima corsa del servizio navetta, in partenza da Colombo alle ore 23.30 prosegue per Piramide; effettua fermata a Casal Bernocchi (via Ostiense/stazione); Vitinia (via Ostiense/stazione); Tor di Valle (via Ostiense/stazione); San Paolo (via Ostiense/via Tessalonica); Piramide (piazzale esterno stazione capolinea bus 775)

Per consentire lavori alla rete elettrica da parte della società e-distribuzione sulla Roma-Civitacastellana-Viterbo, i treni 822 (partenza Catalano ore 21.15, arrivo Viterbo ore 22.20) e 823 (partenza Viterbo ore 20.01, arrivo Catalano ore 21.04) saranno sostituiti da bus

Fermate bus sostitutivi

CATALANO: via Falerina/fronte stazione Atac

FALERI: strada prov. 27/fronte stazione Atac

FABRICA di ROMA: angolo strade prov. 27-71/alt. passaggio a livello ferrovia Atac

CORCHIANO: via Roma/fermata Cotral

VIGNANELLO: via Cavour - passaggio a livello

VALLERANO: viale del Ruscello/fermata Cotral

SORIANO: strada prov. 31 - fermata Cotral "Papacqua"

FORNACCHIA: strada provinciale 31/pressi stazione

VITORCHIANO: strada prov. 31 - angolo via Gramignana

BAGNAIA: viale Fiume - passaggio a livello

VITERBO: viale Trieste - stazione Atac