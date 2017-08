Roma-Lido: cade albero vicino alla stazione Magliana, servizio rallentato

Ancora un albero caduto e ancora disagi per gli utenti della Roma-Lido. E' successo oggi 14 agosto. Dalle 12 il servizio che collega Roma ad Ostia in entrambe le direzioni è rallentato per la caduta di un albero nei pressi della stazione Eur Magliana, così come comunica Atac.

#info #atac - ferrovia Roma-Lido/aggiornamento: servizio rallentato per caduta albero nei pressi area ferroviaria stazione Magliana #Roma — infoatac (@InfoAtac) 14 agosto 2017

Sul posto i Vigili del Fuoco. E' il terzo episodio in pochi giorni. Il primo lo scorso sei agosto, con la sospensione della tratta per un'ora tra Lido Cento e Colombo, il secondo invece è accaduto ieri all'altezza Stazione Lido Centro.