Roma-Lido: treno guasto a Casal Bernocchi, ritardi e lunedì di passione per gli utenti

Treno guasto a Casal Bernocchi e treni della Roma-Lido in ritardo. E' quanto successo oggi 24 luglio. Un lunedì di passione per gli utenti. Prima, dalle 7:49, Atac senza comunicare la motivazione ha aumentato la frequenza fino a 15 minuti poi il guasto.

Introno alle 8:45 un treno si è rotto a Casal Bernocchi e così l'effetto domino è stato immediato. Dalle 8:55 le frequenze dei treni sono passate fino a 20 minuti creando disagi per chi, da Ostia, deve raggiungere Roma per lavoro. Immediato lo sfogo dei passeggeri sui social. "Se si va a 20 minuti dalle 9.00, non oso immaginare cosa sarà nel pomeriggio", scrive Andrea. "Ritardi e treni pieni come scatole di tonno. Buon inizio settimana", posta Laura.