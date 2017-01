Roma-Lido, treni ghiacciati e guasto alla stazione Vitinia: lunedì di passione

Riaprono le scuole e tornano i disagi sulla Roma-Lido. Questa volta, epicentro dell'inconveniente tecnico, è stata la stazione di Vitinia dove un guasto agli impianti di circolazione sta causando notevoli rallentamenti. "Da Ostia a Tor Di Valle abbiamo impiegato 40 minuti. Oggi il treno bisogna spingerlo a mano", denuncia Luca, un pendolare.

Ogni anno la storia si ripete: con il freddo salta la saldatura dei binari. Come mai il freddo causa così tanti problemi? A spiegare il disservizio ci provano gli esperti pendolari di Odissea Quotidiana che sul loro blog danno un parere tecnico: "In inverno con le temperature fredde la rotaia tende ritirarsi fino a 'strapparsi' in caso di repentini salti termici, mentre d'estate al contrario tende a dilatarsi fino a disallinearsi nel caso di temperature eccezionalmente alte".

Gli sbalzi termici colpiscono ovviamente anche i treni, costituiti al più di parti metalliche. "Il freddo o il caldo improvvisi sono in grado di far saltare saldature e flangiature dei sistemi di bordo, se interviene anche il ghiaccio, il freddo è capace di paralizzare i freni dei treni fermi in deposito, rendendoli inutilizzabili", spiegano Nel frattempo sui social le lamentele dei pendolari si moltiplicano.

Non solo rallentamenti, però, perché il freddo questa mattina ha causato non pochi problemi agli utenti. Due persone avrebbero accusato malori a Tor di Valle, mentra l'altra stava per svenire tra Casal Bernocchi e Vitinia. "Da novembre mi sarà capitato un treno solo con aria calda", dice Martina.

