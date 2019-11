Roma-Lido, mattinata di passione: guasti e ritardi. Un'ora da Ostia a Piramide

"Attenzione, attenzione. Il treno è guasto. Si prega di scendere". Sono le 8:30, del 6 novembre. Ma la data conta il giusto, potrebbe essere un giorno qualunque. In fin dei conti, ogni mattina è quella buona (si fa per dire) per un guasto. E che sarebbe stato un mercoledì da leoni era chiaro già dalle 7 quando ci sono state le prime rimodulazioni, quindi l'accorpamento delle corse e poi l'apice.

Il treno delle 8 è stato rimodulato alle 8:08, quindi alle 8:11, per poi passare alle 8:14 a Lido Nord. Pieno. Ovviamente. Alle 8:30, a fatica, l'arrivo a Casal Bernocchi. Quindi la sentenza: "Attenzione, attenzione. Treno guasto, si prega di scendere". E così, tutti giù per terra.

"Sono giorni che è così, e poi al terzo giorno di disagi mandano i treni vecchi? Ma Atac, il Comune, si rendono conto o vivono sulla luna?", dice Alessandro C., uno dei tanti che oggi arriverà in ritardo. Alle 8:40 la chimera: ecco il treno "buono" annunciato da Atac. Ma l'illusione dura poco, il convoglio è pieno. E così, chi è rimasto a piedi a Casal Bernocchi saluta con la mano, imprecando, chi è già dentro quel trenino.

"È dalle 6 di questa mattina che non va nulla bene: avevo il telefono scarico, colazione con sale nel caffè, Roma Lido rotta e all'esonero non so un cavolo", dice Marta C., un'universitaria. "Mi licenzieranno, è il terzo ritardo consecutivo per colpa di questo trenino", dice Alessia A.

"Atac vuole vincere ancora il premio come peggior tratta d'Italia, altrimenti non si spiega", il parere di Luca S. "Il prossimo treno arriverà tra circa 3 minuti", rassicura l'altoparlante della stazione di Casal Bernocchi. Quei 180 secondi, tuttavia, sono tutt'altro che reali. L'attesa prosegue ma poi l'oracolo mascherato da altoparlante Atac aveva ragione ed alle 8:45 ecco il nuovo treno (dei desideri). I superstiti, così forse è corretto chiamarli, hanno poi raggiunto la metà di Piramide alle 9:10. Un'ora dopo essere partiti. Anzi 56 minuti, per essere corretti. Chi vi scrive era lì.