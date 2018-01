Caos Roma-Lido, terzo giorno consecutivo di stop: black out e navette da incubo. Arriva la polizia

Giovedì 18 gennaio da incubo per gli utenti della Roma-Lido. Un black out elettrico, dalle 15:30 circa alle 18:50, ha mandato in tilt la linea. Un guasto elettrico, infatti, ha bloccato i treni, in entrambe le direzioni, da Ostia a Magliana. Una odissea per gli utenti Atac che hanno dovuto ricorrere a navette sostitutive piena che hanno mandato in tanti su tutte le furie.

Roma-Lido guasta per black out

Un incubo iniziato nel primo pomeriggio. Alle 15:30 di oggi Atac ha annunciato il blocco della linea causa "guasto tecnico alle rete elettrica di alimentazione". Così è stato interrotto il servizio fra le stazioni Lido Centro e Roma Porta San Paolo, in entrambe le direzioni di marcia. L'azienda ha quindi attivati i bus sostitutivi da Magliana, in piazzale di Val Fiorita, e ad Ostia da piazzale della Stazione del Lido.

Rabbia dei pendolari, arriva la polizia

I bus navetta, però, non erano sufficienti per un numero così elevato di passeggeri. Quelle attive, invece, erano in ritardo. Altre con conducenti che non sapevano che percorso effettuare. Conseguente la rabbia degli utenti fermi in mezzo alla strada alla fermata Eur-Magliana pronti a stiparsi dentro i bus per tentare di raggiungere le proprie case. Gli animi, quindi, si sono riscaldati a piazzale di Val Fiorita e per placarli è intervenuta la polizia.

Terzo disagio in tre giorni

Questo è il terzo giorno di disagi per i "pendolari". Martedì la tragedia di un decesso sui binari a Magliana, con rallentamenti per tutta la mattinata. Mercoledì la caduta di rami ad Acilia, Casal Bernocchi e Magliana che hanno causato ritardi per un'ora. Oggi il guasto alla linea elettrica. Non è un caso che, secondo i dati di Pendolaria 2017, la Roma-Lido è ancora la peggiore tratta d'Italia con un netto calo di passeggeri rispetto l'anno precedente.