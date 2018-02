Ritardi sulla Roma-Lido e stazione Spagna chiusa: lunedì nero per gli utenti Atac

Lunedì 5 febbraio nero per gli utenti Atac. Ritardi sulla Roma-Lido e problemi sulla Metro A per la chiusura della stazione Spagna. Due inconvenienti tecnici che hanno mandato su tutte le furie i pendolari. Il trenino, nonostante le rimodulazioni presenti e comunicate sul sito dell'azienda dei trasporti romana, viaggia con frequenze fino a 20 minuti in entrambe le direzioni. Chi "viaggia" sulla line A, invece, deve fare i conti con la chiusura della stazione Spagna nella sola direzione Battistini. I treni passano senza fermarsi.